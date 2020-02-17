Власти выделили полмиллиона рублей на телефон и интернет для стадиона «Калининград»

Областные власти выделили 515,5 тыс. рублей на предоставление услуг телефонной связи и интернета для стадиона «Калининград». Соответствующая информация была размещена на портале «Госзакупки».



Согласно опубликованным данным, закупку услуг фиксированной телефонной связи произвели у компании «Ростелеком», которая стала единственным поставщиком. Начальная (максимальная) цена контракта составила 184 310 рублей. Оказанием услуг по предоставлению интернета также будет заниматься «Ростелеком». Стартовая (максимальная) цена на этот договор составила 331 200 рублей. Сообщается, что контракт заключили на один год.

В сентябре 2019 года власти заказали сайт для стадиона «Калининград». На эти нужды спортивному объекту выделили 180 тысяч рублей.