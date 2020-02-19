Эксперты: покупка «двушки» в Калининграде с ипотекой быстрее на 5,7 лет

В Калининграде въехать в двухкомнатную квартиру, если взять ипотеку, получится на 5 лет и 7 месяцев быстрее, чем при съеме квартиры и откладывании на свою. На погашение ипотеки потребуется 7 лет, а для накопления на собственное жилье — 12 лет и 7 месяцев. Об этом сообщается в исследовании специалистов портала Domofond.ru.

Эксперты составили рейтинг городов по принципу разницы в сроках получения «двушки» в ипотеку и за счет собственных средств с учетом аренды жилья. Калининград занял 14 строчку. Переплаты по ипотеке в регионе составляют примерно 450 тысяч рублей, а аренда квартиры — 15 тысяч. Чтобы купить собственную квартиру, нужно откладывать примерно 19 тысяч рублей в месяц.

В среднем по России ипотека позволит въехать в собственную «двушку» на 4 года и 1 месяц раньше, чем аренда, однако за это придется переплатить 353 704 руб.