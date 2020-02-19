Российские туроператоры оценили убытки из-за временного закрытия границ с КНР

Российские туроператоры оценили убытки из-за временного закрытия границ с КНР
Виталий Невар / Новый Калининград
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Российские туроператоры оценили убытки после сообщения о временном запрете на въезд в страну для граждан Китая. Сообщается, что в феврале и марте турбизнес может потерять 2,8 млрд рублей, передает РБК со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Согласно информации АТОР, в прошлом году Россию посетили 1,5 млн китайских туристов. Более 75% из них находились на территории страны в период с мая по сентябрь, а с января по май около 40 тысяч туристов приезжали каждый месяц. Эксперты рассчитали, что в 2020 году число туристов из КНР увеличится на 10%, составив примерно 45 тысяч человек в месяц.

При средней стоимости тура в $500 на одного китайского путешественника туроператоры в феврале лишились около 1,4 млрд рублей дохода. В АТОР уточнили, что такую же сумму они планировали получить в следующем месяце, но из-за недавних событий все бронирования отменены.

В случае если туристы из КНР не смогут путешествовать по Россию и летом, турбизнес рискует недополучить 31,2 млрд руб. доходов за май—сентябрь.

«Участники туррынка считают, что о потенциальном восстановлении китайского турпотока в случае нормализации ситуации с вирусом можно будет говорить не раньше конца апреля — начала мая», —заметили в ассоциации.

Напомним, 18 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое временно запрещает гражданам Китая въезжать в страну.

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