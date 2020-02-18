Китайцам запретили въезжать в Россию

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое временно запрещает гражданам Китая въезжать в страну. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщает «Интерфакс».
Уточняется, что запрет действует для граждан Китая, въезжающих в страну с туристическими, рабочими и личными целями. «С 00:00 местного времени 20 февраля 2020 года временно приостановить пропуск граждан Китайской Народной Республики через государственную границу Российской Федерации, въезжающих на территорию Российской Федерации в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях», — приводит агентство сообщение оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории РФ.
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