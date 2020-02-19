Подрядчику порта в Пионерском не удалось вернуть право на достройку объекта

Подрядчику порта в Пионерском не удалось вернуть право на достройку объекта
Эскиз — «Морское строительство и технологии»
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Арбитражный суд Москвы отклонил иск компании «Больвер», строившей порт в Пионерском, к «Росморпорту» о признании недействительным одностороннего отказа от исполнения контракта властями. Соответствующее решение опубликовано в картотеке суда.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

В ходе процесса «Больверк» ходатайствовал об отмене решения об одностороннем расторжения контракта на период рассмотрения спора, но суд с этим не согласился.

В декабре 2019 года строительство порта в Пионерском решили заморозить.

В начале декабря стало известно, что руководство «Больверк», подрядчика, который занимался строительством глубоководного порта в Пионерском, заподозрили в хищении 1,6 млрд рублей.

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