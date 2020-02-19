Подрядчику порта в Пионерском не удалось вернуть право на достройку объекта

Арбитражный суд Москвы отклонил иск компании «Больвер», строившей порт в Пионерском, к «Росморпорту» о признании недействительным одностороннего отказа от исполнения контракта властями. Соответствующее решение опубликовано в картотеке суда.



Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

В ходе процесса «Больверк» ходатайствовал об отмене решения об одностороннем расторжения контракта на период рассмотрения спора, но суд с этим не согласился.

В декабре 2019 года строительство порта в Пионерском решили заморозить.