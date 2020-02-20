На базе «Вестера» планируют открыть сеть из нескольких магазинов

Выходцы из торговой сети «Вестер» ведут переговоры с оптовыми компаниями о поставках продуктов в новую торговую сеть, которая откроется на базе недвижимости, ранее занимаемой магазинами «Вестера». Об этом «Новому Калининграду» рассказали несколько поставщиков, с которым ведутся переговоры о поставках.



По их данным, магазины новой сети откроются в Калининграде на месте «Спаров» в «Эпицентре» на улице Горького и «Гранде» на Советском проспекте. Еще два магазина планируется открыть в Советске (летом в одном из них закрылась «Семья», которая имеет отношение к «Спару», во втором «Семья» закроется в ближайшее время).

В «Спаре» объясняют уход из «Эпицентра» высокой арендой и несовременностью здания. «Мы планируем открывать новые магазины в новых зданиях, мы своё время в „Эпицентре“ отторговали. В этом здании неприемлемо дорогая аренда, плюс не самые удобные подъездные пути с парковкой. Ну и сам объект построен ещё до войны, поэтому мы приняли решение закрыть магазин с сегодняшнего дня», — отмечает замглавы торговой сети Алексей Елаев.

Как отмечает один из возможных поставщиков, вероятнее всего сеть на базе активов бывшего «Вестера» будет работать в формате дискаунтера.

Собеседники «Нового Калининграда» говорят, что переговоры ведутся от лица компании «Орбита». В феврале 2020 года, согласно данным системы focus.kontur.ru, компания с таким названием перерегистрировалась по адресу бывшей штаб-квартиры «Вестера» на Судостроительной 75. В мае 2019 года в нее влились 9 компаний, принадлежащих Янине Король, которая является единственным учредителем «Орбиты». Ее фамилия совпадает с девичьей фамилией супруги основателя «Вестера» и депутата облдумы Олега Болычева Ирины.

Возглавляет «Орбиту» Сергей Егоршин. Ранее он возглавлял компанию Ирины Болычевой и Елены Рольбиновой «ТД Центральный», а также компанию «Вестер Маркет». Фамилию Егоршина как предполагаемого операционного главы новой сети в разговоре с «Новым Калининградом» называют и оптовики.

Связаться с Егоршиным «Новому Калининграду» не удалось. Представитель компании-владельца торговых площадей «ВестРусДевелопмент» в «Эпицентре» и «Гранде», Вадим Болычев сообщил «Новому Калининграду», что у него нет информации по поводу того, что будет в этих магазинах после ухода «Спара».

Олег Болычев отказался отвечать на вопросы «Нового Калининграда».