«1С-Битрикс» приблизился к десятке самых дорогих компаний рунета

«1С-Битрикс» приблизился к десятке самых дорогих компаний рунета
Виталий Невар / Новый Калининград
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IT-компания «1С-Битрикс» с разработкой в Калининграде поднялась на 11 место в рейтинге журнала Forbes самых дорогих компаний Рунета. Соответствующий опубликован в четверг, 20 февраля на сайте издания.

Если в 2018 году «1С-Битрикс» располагался на 19 месте и оценивался в 97 млн долларов, в 2019 году он поднялся 15 строчку с оценкой 106 млн долларов, а к 2020 году оценка его капитализации достигла 135 млн долларов.

Компания возникла как совместное предприятие Сергея Рыжикова («Битрикс») и Бориса Нуралиева («1С») и занимается разработкой системы управления сайтами и онлайн-проектами.

В тройку лидеров входят «Яндекс» (14,6 млрд долларов), Mail.ru Group (5,3 млрд долларов) и Avito (3,9 млрд долларов).



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