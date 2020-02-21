Калининградская область вошла в число худших регионов по «демографии» бизнеса

Калининградская область вошла в число худших регионов по «демографии» бизнеса
Новый Калининград

В Калининградской области зафиксирован один из худших в России показателей соотношения закрытых и открытых компаний. На одну открытую фирму по итогам 2019 года пришлось 5,4 закрытых. Хуже ситуация только в Мурманской области (6,4 закрытых компании на одну открытую). Такие данные приводятся в исследовании компании «Финэкспертиза».

В среднем по РФ в минувшем году на одну открытую компанию приходились 2,3 закрытых или в 2 раза меньше, чем в Калининградской области.

«Диспропорция в пользу „умерших“ предприятий планомерно росла последние годы. Наиболее ранние данные по демографии бизнеса датируются 2017 годом, тогда [в РФ] появилось 359,4 тыс. компаний, закрылось 510,7 тыс., то есть в 1,4 раза больше. В 2018 году открылись 290,2 тыс. новых компаний, прекратили работу 622,1 тыс., таким образом, на одно открывшееся предприятие пришлось 2,14 закрытых, — отмечают в „Финэкспертизе“. — Если в целом по 2017 году в России числилось 3,8 млн активных предприятий (имеющих сотрудников и ведущих хозяйственную деятельность), то в 2019 году таких осталось 3,12 млн, то есть за 3 года количество коммерческих предприятий сократилось на 680 тыс., или на 18%. Если же брать во внимание демографию всех организаций, включая государственные и муниципальные предприятия, то „смертность“ стала превышать „рождаемость“ еще с 2016 года».

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