ЦБ: в 2019-м увеличилось число случаев выявления поддельных купюр

Банк России зафиксировал рост случаев выявления фальшивых купюр за 2019 год, пишет в среду, 26 февраля, РИА «Новости» со ссылкой на отчет регулятора.



Всего за прошлый год в российской банковской системе нашли 41 тысячу 355 поддельных денежных знаков, что на 7,4% больше, чем годом ранее — в 2018 году таких купюр обнаружили 38 тысяч 504 штук.

Большая часть всех «подделок» составили банкноты номиналом в пять тысяч рублей (28 тысяч 688 штук). Меньше всего фальшивых дензнаков оказалось среди десятирублевых купюр — всего три. Однако десятирублевая монета подделывалась мошенниками чаще — найдено 167 подобных подделок. Также специалисты обнаружили уникальный случай фальсификации рублевой монеты.

При этом риски фальшивомонетничества в России в ЦБ считают «стабильно низкими», поскольку в количественном соотношении приходится семь подделок на миллион банкнот.