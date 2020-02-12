Алиханов: новый подрядчик онкоцентра, скажем так, достроит его за свои деньги

Алиханов: новый подрядчик онкоцентра, скажем так, достроит его за свои деньги
Виталий Невар / Новый Калининград
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Правительство Калининградской области рассчитывает, что новый подрядчик онкологического центра достроит объект за свои деньги, после чего получит оплату. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов, передает в среду, 12 февраля, РИА «Новости».

Как уточнил чиновник, ранее была заказана оценка объема выполненных работ предыдущим подрядчиком, с которым власти расторгли контракт. Эксперты провели оценку, и финальный отчет будет передан новому подрядчику — компании из Москвы «Пэтруско».

«Неделю они берут, чтобы изучить его (отчет — прим „Нового Калининграда“) и выйти на подписание (контракта — прим. „Нового Калининграда“, — заявил Алиханов). — Глобально с руководством компании проговорили, у них есть определенный бюджет, который они готовы выделить, чтобы на свои, скажем так, средства достраивать онкоцентр и потом уже получить оплату».

После нескольких провальных торгов в октябре 2018 года контракт на строительство в области онкоцентра стоимостью 4,2 млрд руб. был заключен с фирмой «Артель» из Реутова. Компания «Пэтруско» также участвовала в конкурсе, но заняла второе место. В ходе строительства «Артель» регулярно получала претензии, несмотря на контроль со стороны областных властей. Строительство должно было завершиться в сентябре 2020 года. Теперь чиновники рассчитывают ввести объект в первой половине 2021 года.

Накануне стало известно, что полиция возбудила уголовное дело по итогам прокурорской проверки против руководства ООО «СМУ Артель», их обвиняют в хищениях бюджетных средств при строительстве объекта. Формально генподрядчик онкоцентра «Артель» и «СМУ Артель» не связаны между собой, но областные власти утверждают, что последняя была структурой «Артели» для взаимодействия с местными подрядчиками.

Срыв строительства онкоцентра причинил ущерб региону в размере 311,5 млн руб. Он выразился в том, что по итогам 2018 года области пришлось вернуть в федеральную казну 113 млн руб. неиспользованной субсидии на строительство объекта. Еще 198,4 млн руб. придется вернуть по итогам 2019 года, когда контракт был расторгнут при 15%-й степени готовности объекта.

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