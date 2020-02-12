Алиханов: новый подрядчик онкоцентра, скажем так, достроит его за свои деньги

Правительство Калининградской области рассчитывает, что новый подрядчик онкологического центра достроит объект за свои деньги, после чего получит оплату. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов, передает в среду, 12 февраля, РИА «Новости».

Как уточнил чиновник, ранее была заказана оценка объема выполненных работ предыдущим подрядчиком, с которым власти расторгли контракт. Эксперты провели оценку, и финальный отчет будет передан новому подрядчику — компании из Москвы «Пэтруско».

«Неделю они берут, чтобы изучить его (отчет — прим „Нового Калининграда“) и выйти на подписание (контракта — прим. „Нового Калининграда“, — заявил Алиханов). — Глобально с руководством компании проговорили, у них есть определенный бюджет, который они готовы выделить, чтобы на свои, скажем так, средства достраивать онкоцентр и потом уже получить оплату».

После нескольких провальных торгов в октябре 2018 года контракт на строительство в области онкоцентра стоимостью 4,2 млрд руб. был заключен с фирмой «Артель» из Реутова. Компания «Пэтруско» также участвовала в конкурсе, но заняла второе место. В ходе строительства «Артель» регулярно получала претензии, несмотря на контроль со стороны областных властей. Строительство должно было завершиться в сентябре 2020 года. Теперь чиновники рассчитывают ввести объект в первой половине 2021 года.

Накануне стало известно, что полиция возбудила уголовное дело по итогам прокурорской проверки против руководства ООО «СМУ Артель», их обвиняют в хищениях бюджетных средств при строительстве объекта. Формально генподрядчик онкоцентра «Артель» и «СМУ Артель» не связаны между собой, но областные власти утверждают, что последняя была структурой «Артели» для взаимодействия с местными подрядчиками.

Срыв строительства онкоцентра причинил ущерб региону в размере 311,5 млн руб. Он выразился в том, что по итогам 2018 года области пришлось вернуть в федеральную казну 113 млн руб. неиспользованной субсидии на строительство объекта. Еще 198,4 млн руб. придется вернуть по итогам 2019 года, когда контракт был расторгнут при 15%-й степени готовности объекта.