Облвалсти назвали число «айтишников», которые начали экономить на соцотчислениях

Облвалсти назвали число «айтишников», которые начали экономить на соцотчислениях
Виталий Невар / Новый Калининград
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По состоянию на начало 2019-го, спустя год после вступления в силу поправок о предоставлении новых льгот резидентам калининградской ОЭЗ соцотчисления по пониженным ставкам (7,6%) платили 19 IT-компаний в отношении 443 сотрудников. Об этом говорится в ответе областного запроса на информационный запрос «Нового Калининграда».

При этом число сотрудников, применяющих пониженные ставки в IT-компаниях, оказалось втрое ниже числа новых рабочих мест, заявленных IT-резидентами в 2018 году (1307 единиц).

Более поздних данных (по итогам 2019 года) в правительстве Калининградской области нет, следует из ответа регионального правительства.



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