Курс евро впервые в 2020 году превысил 75 рублей

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил уровень в 75 руб. впервые с марта 2019 года. Об этом в четверг, 5 марта, сообщает «Коммерсант».
Пика роста евро достиг сегодня в 19:30, когда он стоил 75,0075 рублей, а затем снова пошел на спад.«На открытии торгов сегодня рубль рос по отношению к доллару и евро», — отмечает издание. Укрепление рубля происходило на фоне повышения цен на нефть. Стоимость майских фьючерсов нефти Brent на бирже ICE на 10:04 повышалась на 1,3%, до 51,81 рублей.
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