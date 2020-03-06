Минфин: взносы для предпринимателей вырастут втрое выше инфляции

Фиксированные страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и медицинское страхование для индивидуальных предпринимателей, уплачивающих взносы за себя, вырастут в 2021 году на 10,6%, то есть будут в 2,65 раза выше инфляции. Об этом в пятницу пишет РБК со ссылкой на Минфин РФ.

В ведомстве заявили, что индексация платежей по страховым взносам для ИП — «стандартная процедура», которая проводится в соответствии с действующим законодательством.

Страховые взносы для ИП, а также адвокатов, нотариусов, оценщиков, занимающихся частной практикой, в 2021 году вырастут на 10,6% (или на 4334 руб.), до 45,2 тыс. руб. В том числе взносы на пенсионное страхование увеличатся на 12,3%, до 36 445 руб.; на медицинское страхование на 4%, до 8763 руб.

Такая индексация с опережением инфляции необходима для «сохранения формируемых сегодня пенсионных прав», указывают в Минфине. А повышение взноса на ОПС в пределах инфляции привело бы к снижению пенсионных прав. Для формирования объема пенсионных прав для ИП нужно, чтобы фиксированный размер страхового взноса ежегодно обеспечивал формирование не менее одного индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК).