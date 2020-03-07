Нефть пережила рекордное дневное падение за 11 лет

На фоне срыва сделки ОПЕК с Россией и другими странами, не входящими в картель, о сокращении добычи нефти цена барреля Brent совершила рекордное падение за последние 11 лет, передаёт Reuters. По итогам торгов 6 марта нефть Brent за один день подешевела почти на 10%, упав до $45 за баррель впервые с 2017 года.



Страны ОПЕК предлагали ещё больше сократить добычу из-за коронавируса, чтобы стабилизировать цены. Россия от этих условий отказалась. Текущие договорённости истекают 31 марта.

По мнению топ-менеджера «Лукойла» Леонида Федуна, для России потери от такого исхода могут достигнуть $100-150 млн в день. «Наличие сделки гораздо лучше, чем ее отсутствие. И для России [срыв соглашения] означает достаточно большие потери. Зачем эти потери, я не понимаю», — сказал он в беседе с ТАСС.