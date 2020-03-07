Нефть пережила рекордное дневное падение за 11 лет

Нефть пережила рекордное дневное падение за 11 лет
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Экономика

На фоне срыва сделки ОПЕК с Россией и другими странами, не входящими в картель, о сокращении добычи нефти цена барреля Brent совершила рекордное падение за последние 11 лет, передаёт Reuters. По итогам торгов 6 марта нефть Brent за один день подешевела почти на 10%, упав до $45 за баррель впервые с 2017 года.

Страны ОПЕК предлагали ещё больше сократить добычу из-за коронавируса, чтобы стабилизировать цены. Россия от этих условий отказалась. Текущие договорённости истекают 31 марта.

По мнению топ-менеджера «Лукойла» Леонида Федуна, для России потери от такого исхода могут достигнуть $100-150 млн в день. «Наличие сделки гораздо лучше, чем ее отсутствие. И для России [срыв соглашения] означает достаточно большие потери. Зачем эти потери, я не понимаю», — сказал он в беседе с ТАСС.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (10)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter