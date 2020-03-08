Bloomberg: Саудовская Аравия начала «ценовую войну» из-за срыва сделки РФ и ОПЕК

Саудовская Аравия намерена увеличить добычу нефти в апреле из-за срыва сделки между РФ и ОПЕК. Об этом в воскресенье, 8 марта, пишет Bloomberg.



По данным агентства, речь идет об увеличении добычи с 9,7 млн баррелей нефти в сутки до 10 млн, а в случае необходимости — и до 12 млн баррелей в сутки с целью оказания максимального давления на Россию для её возвращения к переговорам.

Кроме того, Саудовская Аравия снизила официальную цену продажи своей нефти на апрель на всех внешних рынках. В Bloomberg такой шаг назвали «ценовой войной».

На фоне срыва сделки ОПЕК с Россией и другими странами, не входящими в картель, о сокращении добычи нефти цена барреля Brent совершила рекордное падение за последние 11 лет. По итогам торгов 6 марта нефть Brent за один день подешевела почти на 10%, упав до $45 за баррель впервые с 2017 года.

Страны ОПЕК предлагали ещё больше сократить добычу из-за коронавируса, чтобы стабилизировать цены. Россия от этих условий отказалась. Текущие договорённости истекают 31 марта.