Цены на нефть обрушились почти на треть

9 марта цена на нефть марки Brent упала ниже $35 за баррель. На закрытии ее стоимость была на уровне $46, пишет в понедельник РБК со ссылкой на данные Investing.com. Теперь нефтяные котировки ушли ниже цены отсечения для российского бюджета.

К настоящему времени котировки нефти Brent упали до отметки $31,27 за баррель. Падение цен таким образом превысило 30%. Цена на Brent (майские фьючерсы) опускалась до $33,55. Столь низко нефть торговалась в последний раз в январе 2016 года.

За несколько минут до начала торгов банк Goldman Sachs выпустил прогноз, как сообщал Bloomberg, согласно которому цена на Brent может упасть до $20 за баррель в ближайшие недели. Банк резко понизил свой прогноз по средней цене на Brent во втором и третьем кварталах 2020 года до $30.

В российском бюджете базовая цена нефти Urals на 2020 год составила $42,4 за баррель. Эта отметка важна для бюджетного правила. При ценах выше Минфин закупает на дополнительные доходы бюджета валюту, а при их падении должен продавать ее, но еще никогда этого не делал.