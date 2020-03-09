Цены на нефть обрушились почти на треть

Цены на нефть обрушились почти на треть
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Рубль падает до 72,5 к доллару на фоне обрушения нефтяных котировок
Все новости по теме: Экономика

9 марта цена на нефть марки Brent упала ниже $35 за баррель. На закрытии ее стоимость была на уровне $46, пишет в понедельник РБК со ссылкой на данные Investing.com. Теперь нефтяные котировки ушли ниже цены отсечения для российского бюджета.

К настоящему времени котировки нефти Brent упали до отметки $31,27 за баррель. Падение цен таким образом превысило 30%. Цена на Brent (майские фьючерсы) опускалась до $33,55. Столь низко нефть торговалась в последний раз в январе 2016 года.

За несколько минут до начала торгов банк Goldman Sachs выпустил прогноз, как сообщал Bloomberg, согласно которому цена на Brent может упасть до $20 за баррель в ближайшие недели. Банк резко понизил свой прогноз по средней цене на Brent во втором и третьем кварталах 2020 года до $30.

В российском бюджете базовая цена нефти Urals на 2020 год составила $42,4 за баррель. Эта отметка важна для бюджетного правила. При ценах выше Минфин закупает на дополнительные доходы бюджета валюту, а при их падении должен продавать ее, но еще никогда этого не делал.

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