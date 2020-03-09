Банкиры предсказывают рост процентных ставок по кредитам из-за падения рубля

Резкое снижение курса рубля приведет к возобновлению роста процентных ставок по кредитам и депозитам в России. Об этом агентству РИА «Новости» сообщил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

«Резкое снижение цены нефти ведет к падению доходов экспортеров и девальвации рубля... Еще одно очевидное следствие — возобновление роста процентных ставок, а также снижение цен на российские ценные бумаги», — сказал агентству Осадчий.

По его словам, девальвация рубля способствует росту инфляции, снижению импорта и росту экспорта. «Активизируется импортозамещение, что, в свою очередь, будет способствовать ревальвации рубля», — добавил он, отметив также, что цена на нефть в 30 долларов за баррель с большой вероятностью приведет российскую экономику к кризису, подобному тому, который охватил экономику в 2014 году. При этом ситуацию ухудшает и разразившаяся этой зимой эпидемия коронавируса.

Из-за провала переговоров с ОПЕК+ нефть подешевела почти на треть. В итоге обвалился курс национальной валюты.