Банкиры предсказывают рост процентных ставок по кредитам из-за падения рубля

Банкиры предсказывают рост процентных ставок по кредитам из-за падения рубля
Виталий Невар / Новый Калининград
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Резкое снижение курса рубля приведет к возобновлению роста процентных ставок по кредитам и депозитам в России. Об этом агентству РИА «Новости» сообщил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

«Резкое снижение цены нефти ведет к падению доходов экспортеров и девальвации рубля... Еще одно очевидное следствие — возобновление роста процентных ставок, а также снижение цен на российские ценные бумаги», — сказал агентству Осадчий.

По его словам, девальвация рубля способствует росту инфляции, снижению импорта и росту экспорта. «Активизируется импортозамещение, что, в свою очередь, будет способствовать ревальвации рубля», — добавил он, отметив также, что цена на нефть в 30 долларов за баррель с большой вероятностью приведет российскую экономику к кризису, подобному тому, который охватил экономику в 2014 году. При этом ситуацию ухудшает и разразившаяся этой зимой эпидемия коронавируса.

Из-за провала переговоров с ОПЕК+ нефть подешевела почти на треть. В итоге обвалился курс национальной валюты.

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