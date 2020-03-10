Суд: налоговая незаконно требовала от компании экс-депутата Грибова 42 млн

Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск компании «Даль-Балтикстрой» экс-депутата облдумы Ивана Грибова в части признании недействительным решения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 10 по Калининградской области о доначислении 42 млн руб. налогов пени и штрафов. Отмененным решением, датированным 2017 годом, налоговые органы также приостанавливали компании операции по счетам, которая не имела иных обязательств перед бюджетом, кроме спорной суммы. Соответствующее решение опубликовано в картотеке суда.

Как видно из материалов дела, налоговые органы провели доначисление компании, строившей очистные сооружения в Мамоново, заподозрив компанию в занижении налоговой базы. Однако они пренебрегли позицией Высшего арбитражного суда, обозначенной в решении от 3 июля 2012 года, которая закрепляла обязательства налоговых органов делать рыночную оценку обязательств налогоплательщика, то есть изучить масштаб цен в сделках по поставкам подобного оборудования для очистных сооружений.

Как показала судебная экспертиза, рыночная цена поставленного оборудования не была завышенной (что бы позволило компании сэкономить на налогах), а наоборот была ниже рынка. В частности поставки оборудование в рамках второго этапа были оценены в 125 млн руб. при фактической покупке их компанией экс-депутата за 100 млн руб. и рамках третьего этапа в 78 млн руб. при фактической цене покупки в 38 млн руб.

Также суд счел недоказанным обвинения налоговой в адрес строительной компании в приобретении песка «Даль-Балтикстроем» у якобы взаимозависимой с ним компании «Империал» по завышенным ценам. «По мнению суда, является неверным расчет инспекции в отношении объемов приобретенного ООО „Даль-Балтикстрой“ у ООО „Империал“ песка. Так, при определении затрат налоговый орган принял объем, равный 282 метра кубических, в то время как фактически объем приобретенного и поставленного в адрес заказчика — администрации муниципального образования „Мамоновский городской округ“, песка составил 19 000 куб. м», — говорится в решении суда.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.