Под давлением властей «Яндекс» зарегистрировал фонд в калининградском офшоре

10 марта «Фонд общественных интересов», учрежденный голландской структурой «Яндекса», зарегистрировался в калининградском специальном административном районе. Об этом у себя на странице в Facebook сообщил гендиректор «Корпорации развития Калининградской области» Андрей Толмачев.



«23-м участником калининградского САР стал Международный фонд „Фонд общественных интересов“, учрежденный Публичной компанией с ограниченной ответственностью „Яндекс Н.В.“ (Нидерланды). Фонд является не имеющей членства унитарной некоммерческой организацией, созданной в управленческих целях», — написал Толмачев.

В ноябре 2019 года стало известно, что «Яндекс» решил создать специальный Фонд общественных интересов, которому компания передаст часть управленческих функций. Данное решение позволило снять «основные политические риски» и давление на нее со стороны государства.

«Яндекс» будет согласовывать с ним консолидацию 10% акций и более. Планировалось, что фонд получит значительные полномочия по управлению компанией и сможет в том числе временно отстранять гендиректора российского «Яндекса».

Управлять фондом будет совет директоров, основу которого составят представители пяти государственных вузов: Высшей школы экономики, Московского физико-технического института, Московского государственного университета, Санкт-Петербургского государственного университета и университета ИТМО. Трех независимых директоров в совет представят Российский союз промышленников и предпринимателей, Школа управления «Сколково» и Фонд поддержки 57-й школы в Москве. Еще три места в совете будут у топ-менеджеров самого «Яндекса».