Под давлением властей «Яндекс» зарегистрировал фонд в калининградском офшоре

Под давлением властей «Яндекс» зарегистрировал фонд в калининградском офшоре
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: ОЭЗ

10 марта «Фонд общественных интересов», учрежденный голландской структурой «Яндекса», зарегистрировался в калининградском специальном административном районе. Об этом у себя на странице в Facebook сообщил гендиректор «Корпорации развития Калининградской области» Андрей Толмачев.

«23-м участником калининградского САР стал Международный фонд „Фонд общественных интересов“, учрежденный Публичной компанией с ограниченной ответственностью „Яндекс Н.В.“ (Нидерланды). Фонд является не имеющей членства унитарной некоммерческой организацией, созданной в управленческих целях», — написал Толмачев.

В ноябре 2019 года стало известно, что «Яндекс» решил создать специальный Фонд общественных интересов, которому компания передаст часть управленческих функций. Данное решение позволило снять «основные политические риски» и давление на нее со стороны государства.

«Яндекс» будет согласовывать с ним консолидацию 10% акций и более. Планировалось, что фонд получит значительные полномочия по управлению компанией и сможет в том числе временно отстранять гендиректора российского «Яндекса».

Управлять фондом будет совет директоров, основу которого составят представители пяти государственных вузов: Высшей школы экономики, Московского физико-технического института, Московского государственного университета, Санкт-Петербургского государственного университета и университета ИТМО. Трех независимых директоров в совет представят Российский союз промышленников и предпринимателей, Школа управления «Сколково» и Фонд поддержки 57-й школы в Москве. Еще три места в совете будут у топ-менеджеров самого «Яндекса».


Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter