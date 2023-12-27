«Яндекс» перерегистрировался в калининградском офшоре

«Яндекс» перерегистрировался в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области. Компания была включена в реестр участников САР 26 декабря. Об этом пишет «Коммерсант» в среду, 27 декабря.



«Международная компания акционерное общество «Яндекс» была включена в реестр участников специального административного района на территории острова Октябрьский (Калининградская область), о чем внесена соответствующая запись«,— говорится в реестре.

После новости о завершении регистрации в САР акции «Яндекса» сразу подорожали на 1,8%. К закрытию предыдущего дня бумаги растут на 3,48%, до 2,5 тыс. рублей.

В 2020 году в калининградском офшоре зарегистрировался «Фонд общественных интересов», учрежденный голландской структурой «Яндекса». Он был создан для передачи части управленческих функций. Данное решение позволило снять «основные политические риски» и давление на компанию со стороны государства.

В областном правительстве отказались предоставлять информацию о налоговых поступлениях от резидентов специального административного района на Острове в Калининграде и количестве созданных ими рабочих мест.