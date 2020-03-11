Имущество «Фабрики шоколадных масс» в Калининграде выставили на торги

Имущество «Фабрики шоколадных масс» на Каштановой аллее в Калининграде выставили на открытый аукцион. Торги планируют провести 13 апреля.



Согласно информации из единого федерального реестра сведений о банкротстве, конкурсный управляющий выставил на продажу два лота. В первый включили арендованные земельные участки, помещения и относящиеся к ним объекты. Общая стоимость этого имущества оценивается в 104,3 миллиона рублей.

Во второй лот вошло оборудование предприятия. Его оценили в 38,3 миллиона рублей.

В конце декабря 2018 года Калининградский арбитражный суд признал «Фабрику шоколадных масс» банкротом и ввёл конкурсное производство. Инициатором банкротства стала московская компания «Агентство промышленного развития и инвестиций», которая предъявила долг по договору аренды на 5,2 млн руб.

В 2019 году суд взыскал 51% «Фабрики шоколадных масс» в пользу «Сбербанка». Как видно из решения, в 2016 году компания открыла кредитную линию в банке, но деньги своевременно не вернула.