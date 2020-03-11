Мау: ОЭЗ — это не панацея, которая может решить фундаментальную проблему

Мау: ОЭЗ — это не панацея, которая может решить фундаментальную проблему
Владимир Мау. Gov39.ru
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Режим особой экономической зоны нельзя считать панацеей, которая может решить проблемы инвестклимата. В частности подобный режим не может решить проблему дисбаланса сбережений и инвестиций в экономике, которая характерна сейчас как для развитых, так и для развивающихся стран, включая Россию. Об этом в среду, 11 марта, сообщил калининградским журналистам ректор РАНХиГС, экономист Владимир Мау.

«Фундаментальная проблема для большинства развитых и развивающихся стран — это существенное превышение сбережений над инвестициями. И у этого есть серьезные технологические и психологические основания», — сказал Мау.

Также он отметил, что первый закон об ОЭЗ в Калининградской области решал задачу выживания местного населения и поставленная задача была выполнена. «Нельзя оценивать экономические институты в логике сегодняшнего дня. Они должны оцениваться в логике тех задач, которые они должны были решать», — пояснил ректор РАНХиГС.

В качестве примера ситуации в 1990-х годах, когда запускалась первая версия калининградской ОЭЗ, он пересказал историю, как администрация Санкт-Петербурга в 1991 году опасалась, что корабль с гуманитарной помощью для нее остановится в Калининграде и оттуда с грузом уже не выйдет. «В Петербурге [было] продовольствия на пять дней и очень важно, чтобы он не остановился, потому что в Калининграде продовольствия тоже на 5 дней», — сказал Мау.

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