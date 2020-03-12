Калининградский эксперт рассказал, кому выгодно ослабление рубля

От ослабления рубля выиграют калининградские экспортеры. Об этом в интервью «Бизнес ФМ - Калининград» заявил руководитель регионального отделения Российского экспортного центра Александр Пряхин.
«Если экспортеры работают в долларах и евро, то у них повышается объем рублевой выручки и для них это достаточно неплохая история», — сказал Пряхин, отметив, что для потребителей конечной продукции ослабление рубля в первую очередь означает рост стоимости товаров.Ранее «Новый Калининград» сообщал, что в 2019 году экспорт товаров из Калининградской области сократился почти на четверть. Падение отгрузок в ценовом выражении происходило по всем товарным группам за исключением древесины. Экспорт продовольствия и сельхозсырья сократился на 7%, минеральных продуктов — почти на треть, отгрузки химической отрасли обрушились в 4 раза. Экспорт по товарной группе «машины, оборудование и транспортные средства» уменьшился на 85%.
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