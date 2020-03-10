Калининградский экспорт в 2019 году рухнул на четверть

В 2019 году сокращение продаж товаров из Калининградской области за рубеж сократилось на почти на 500 млн долларов или на 24,6%. Снижение отгрузок произошло как в направлении так называемого дальнего зарубежья (26,8%), так и СНГ (7,3%). Такие данные приводит Калининградская областная таможня.



Падение отгрузок в ценовом выражении происходило по всем товарным группам за исключением древесины. Экспорт продовольствия и сельхозсырья сократился на 7%, минеральных продуктов почти на треть, отгрузки химической отрасли обрушились в 4 раза. Экспорт по товарной группе «Машины, оборудование и транспортные средства» уменьшился на 85%.

Наименование товара Январь – декабрь 2018 г.

Доля в экспорте январь - декабрь 2018 г. Январь - декабрь 2019 г.

Доля в экспорте январь - декабрь 2019 г. Январь- декабрь 2019 г. к январю- декабрю 2018 г. Продовольственные товары и с/х-сырье 1 283 808,0 64,2% 1 192 701,2 79,1% 92,9% Минеральные продукты 126 607,5 6,3% 82 735,1 5,5% 65,3% Продукция химической промышленности 86 611,7 4,3% 21 739,4 1,4% 24,1% Кожевенное сырьё 3 731,0 0,2% 3 424,7 0,2% 91,8% Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 48 108,7 2,4% 53 359,6 3,5% 110,9% Текстиль, текстильные изделия и обувь 23 806,9 1,2% 17 726,6 1,2% 74,5% Другие товары 9 022,7 0,5% 11 476,2 0,8% 127,2% Металлы и изделия из них 83 786,9 4,2% 76 268,6 5,1% 91,0% Машины, оборудование и транспортные средства 334 596,2 16,7% 49 138,4 3,3% 14,7%