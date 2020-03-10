Калининградский экспорт в 2019 году рухнул на четверть

Калининградский экспорт в 2019 году рухнул на четверть
Виталий Невар / Новый Калининград
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В 2019 году сокращение продаж товаров из Калининградской области за рубеж сократилось на почти на 500 млн долларов или на 24,6%. Снижение отгрузок произошло как в направлении так называемого дальнего зарубежья (26,8%), так и СНГ (7,3%). Такие данные приводит Калининградская областная таможня.

Падение отгрузок в ценовом выражении происходило по всем товарным группам за исключением древесины. Экспорт продовольствия и сельхозсырья сократился на 7%, минеральных продуктов почти на треть, отгрузки химической отрасли обрушились в 4 раза. Экспорт по товарной группе «Машины, оборудование и транспортные средства» уменьшился на 85%.

Напомним, что экспорт подкарантинной сельхозпродукции из Калининградской области по итогам 2019 года сократился на 33%. Резкое падение экспорта зерна через терминал «Содружества» произошло из-за претензий Россельхознадзора к качеству зерна, экспортируемого компанией.

Наименование

товара

Январь – декабрь

2018 г.


Доля в экспорте

январь - декабрь

2018 г.

Январь - декабрь

2019 г.


Доля в экспорте

январь - декабрь

2019 г.

Январь- декабрь

2019 г.

к январю- декабрю 2018 г.

Продовольственные

товары и с/х-сырье

1 283 808,0

64,2%

1 192 701,2

79,1%

92,9%

Минеральные продукты

126 607,5

6,3%

82 735,1

5,5%

65,3%

Продукция химической промышленности

86 611,7

4,3%

21 739,4

1,4%

24,1%

Кожевенное сырьё

3 731,0

0,2%

3 424,7

0,2%

91,8%

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия

48 108,7

2,4%

53 359,6

3,5%

110,9%

Текстиль, текстильные изделия и обувь

23 806,9

1,2%

17 726,6

1,2%

74,5%

Другие товары

9 022,7

0,5%

11 476,2

0,8%

127,2%

Металлы и изделия из них

83 786,9

4,2%

76 268,6

5,1%

91,0%

Машины, оборудование и транспортные средства

334 596,2

16,7%

49 138,4

3,3%

14,7%


Источник: Калининградская областная таможня.

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