Калининградский экспорт в 2019 году рухнул на четверть

В 2019 году сокращение продаж товаров из Калининградской области за рубеж сократилось на почти на 500 млн долларов или на 24,6%. Снижение отгрузок произошло как в направлении так называемого дальнего зарубежья (26,8%), так и СНГ (7,3%). Такие данные приводит Калининградская областная таможня.
Падение отгрузок в ценовом выражении происходило по всем товарным группам за исключением древесины. Экспорт продовольствия и сельхозсырья сократился на 7%, минеральных продуктов почти на треть, отгрузки химической отрасли обрушились в 4 раза. Экспорт по товарной группе «Машины, оборудование и транспортные средства» уменьшился на 85%.Напомним, что экспорт подкарантинной сельхозпродукции из Калининградской области по итогам 2019 года сократился на 33%. Резкое падение экспорта зерна через терминал «Содружества» произошло из-за претензий Россельхознадзора к качеству зерна, экспортируемого компанией.
|
Наименование
товара
|
Январь – декабрь
2018 г.
|
Доля в экспорте
январь - декабрь
2018 г.
|
Январь - декабрь
2019 г.
|
Доля в экспорте
январь - декабрь
2019 г.
|
Январь- декабрь
2019 г.
к январю- декабрю 2018 г.
|
Продовольственные
товары и с/х-сырье
|
1 283 808,0
|
64,2%
|
1 192 701,2
|
79,1%
|
92,9%
|
Минеральные продукты
|
126 607,5
|
6,3%
|
82 735,1
|
5,5%
|
65,3%
|
Продукция химической промышленности
|
86 611,7
|
4,3%
|
21 739,4
|
1,4%
|
24,1%
|
Кожевенное сырьё
|
3 731,0
|
0,2%
|
3 424,7
|
0,2%
|
91,8%
|
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия
|
48 108,7
|
2,4%
|
53 359,6
|
3,5%
|
110,9%
|
Текстиль, текстильные изделия и обувь
|
23 806,9
|
1,2%
|
17 726,6
|
1,2%
|
74,5%
|
Другие товары
|
9 022,7
|
0,5%
|
11 476,2
|
0,8%
|
127,2%
|
Металлы и изделия из них
|
83 786,9
|
4,2%
|
76 268,6
|
5,1%
|
91,0%
|
Машины, оборудование и транспортные средства
|
334 596,2
|
16,7%
|
49 138,4
|
3,3%
|
14,7%
Источник: Калининградская областная таможня.
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