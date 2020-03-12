В Счетной палате спрогнозировали «неуменьшение бедности» в 2020 году

В Счетной палате спрогнозировали «неуменьшение бедности» в 2020 году
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Счетной палате назвали «неуменьшение бедности» вызовом для российской экономики, пишет «РИА Новости» со ссылкой на ее главу Алексея Кудрина.

По словам политика и экономиста, власти надеялись, что выполнение поручений из послания Владимира Путина поможет снизить уровень бедности.

На данный момент рост бедности в России считается наиболее вероятным, отметил Кудрин и добавил, что Россия и мир «стоят на пороге нового кризиса», который может оказаться достаточно чувствительным. Глава счетной палаты сравнил существующую проблему с кризисом 2008 года, когда «драйвером роста» мировой экономики была КНР. Сегодня, по его словам, экономика сильно страдает от последствий эпидемии коронавируса.

В начале марта аналитики оценили потери России от вируса COVID-19 в 262 млн долларов. Тогда среди наиболее пострадавших отраслей российской экономики эксперты назвали химическую, металлургическую, точное приборостроение и автомобильную.


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