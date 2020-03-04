Потери России от коронавируса оценили в 262 млн долларов

Потери России от коронавируса оценили в 262 млн долларов
Виталий Невар / Новый Калининград
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Потери мировой экономики от коронавируса оцениваются в десятки миллиардов долларов, оценку произвела конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Об этом в среду сообщает ТАСС.

От падения в феврале производства в Китае наибольший урон понесли Евросоюз, США, Япония, Республика Корея и Вьетнам. Потери России эксперты оценили в $262 млн. Среди наиболее пострадавших отраслей российской экономики эксперты назвали химическую ($97 млн), металлургическую ($21 млн), точное приборостроение ($9 млн) и автомобильную ($8 млн). Как пояснила в интервью ТАСС директор отдела международной торговли ЮНКТАД Памела Коук-Хамильтон, авторы доклада не проводили всеобъемлющий анализ экономических последствий вспышки коронавируса для РФ, однако «в силу взаимосвязи между экономиками России и Китая воздействие на фармацевтическую и автомобильную промышленность, а также точное приборостроение может быть крайне негативным».

Оценивался только ущерб от вспышки болезни в Китае, тогда как экономические последствия эпидемии в других странах в расчет не принимались. Кроме того, внимание было сосредоточено на промышленном производстве, положение в секторе добычи полезных ископаемых не рассматривали. В полной мере влияние эпидемии на мировую экономику «станет более ясным в ближайшие месяцы», резюмировали в ЮНКТАД.

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