Калининградские рестораторы пока не ощутили негативного влияния коронавируса

Пока посещаемость заведений калининградского общепита находится на среднем для этого времени года уровне, однако в случае нарастания самоизоляции калининградцев она, вероятно, пойдет на снижение. Об этом «Новому Калининграду» на основании статистики своих заведений сообщил Максим Ткачев из ГК «Табаско».



Впрочем, отдельные сотрудники ГК «Табаско» отмечают снижение общей проходимости в торговом центре, где расположены рестораны сети. «Могу сказать, что в выходные стало меньше людей в ТЦ в принципе. Молодежи не видно, семьями меньше приходить стали», — отметил один из сотрудников «Табаско».

Бренд-маркетолог ресторанной группы в которую входят «Круассан-Кафе», «Кенигсбеккер» и Port-o-coffee Наталья Волкова также отмечает, что пока ощутимого изменения потока клиентов не произошло.