Калининградские рестораторы пока не ощутили негативного влияния коронавируса

Калининградские рестораторы пока не ощутили негативного влияния коронавируса
Денис Туголуков / Новый Калининград
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Пока посещаемость заведений калининградского общепита находится на среднем для этого времени года уровне, однако в случае нарастания самоизоляции калининградцев она, вероятно, пойдет на снижение. Об этом «Новому Калининграду» на основании статистики своих заведений сообщил Максим Ткачев из ГК «Табаско».

Впрочем, отдельные сотрудники ГК «Табаско» отмечают снижение общей проходимости в торговом центре, где расположены рестораны сети. «Могу сказать, что в выходные стало меньше людей в ТЦ в принципе. Молодежи не видно, семьями меньше приходить стали», — отметил один из сотрудников «Табаско».

Бренд-маркетолог ресторанной группы в которую входят «Круассан-Кафе», «Кенигсбеккер» и Port-o-coffee Наталья Волкова также отмечает, что пока ощутимого изменения потока клиентов не произошло.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (7)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter