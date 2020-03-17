Двадцать богатейших людей потеряли за день $68 млрд из-за коронавируса

Состояние двадцати самых богатых людей мира суммарно сократилось на 68 миллиардов долларов. Это произошло после падения мировых рынков в понедельник, 16 марта, сообщает «Forbes».
Самые большие потери у основателя Facebook Марка Цукерберга. Его состояние сократилось на 8,8 миллиарда долларов.6,9 миллиарда долларов потерял экс-глава Microsoft Стив Балмер, а основатель Oracle Ларри Эллисон обеднел на 6 миллиардов.
За последний месяц состояние богатейших людей мира сократилось почти на 300 миллиардов долларов. Это случилось из-за влияния коронавируса на рынки.
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