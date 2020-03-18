«Автотор» на фоне коронавируса прогнозирует сокращение выпуска автомобилей

«Автотор» на фоне коронавируса прогнозирует сокращение выпуска автомобилей
Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградский автохолдинг «Автотор» прогнозирует сокращение выпуска автомобилей на 8 тыс. единиц в первом квартале текущего года из-за ситуации с коронавирусом, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«В связи с перебоям с поставками комплектующих, вызванными эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, ожидается снижение производства в первом квартале 2020 года от планируемого ранее объема выпуска. Снижение по итогам квартала составит около 8 тыс. автомобилей», — сообщили в пресс-службе.

На предприятии принимают меры по корректировке режима работы предприятия, чтобы не допустить остановки производств, отметил представитель предприятия, не исключив дальнейшее падение объема производства. Это может отразиться и на других отраслях. «Снижение объемов производства и поставок комплектующих очевидно приведет к снижению объемов перевалки в портах, на железной дороге, в автомобильных перевозках», — сказали в пресс-службе.



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