Курс рубля к доллару упал до минимума за четыре года

Курс рубля к иностранным валютам упал. Об этом в среду, 18 марта, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Стоимость доллара составила 77,1 рублей, он подорожал на 2,16%. Евро также укрепился, рост его цены — 2,29%, одну единицу европейской валюты можно приобрести за 84,8 рубля.

Эксперты объясняют падение продолжающимся выходом инвесторов из рисковых активов и падением нефти. Фьючерсы на Brent подешевели на 1,5%, до 28,3$ за баррель, на WTI упали на 2,27%, стоимость за баррель — 26,71$.