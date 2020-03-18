Путин: у нас накопились большие ресурсы, есть вопрос, на что их тратить

Путин: у нас накопились большие ресурсы, есть вопрос, на что их тратить
Владимир Путин. Виталий Невар / Новый Калининград
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Президент РФ Владимир Путин уверен, что накопления Фонда национального благосостояния достигли «большого» размера. При этом окончательного понимания, на что их тратить, у властей страны нет. Об этом он заявил в опубликованном 18 марта интервью ТАСС.

«Надо думать, как имеющиеся у нас ресурсы, а они большие, у нас ведь наш Фонд национального благосостояния уже превысил 7% ВВП: 7,3%, — цитирует издание Путина. — Летом следующего года, в июле, по-моему, будет зачисление на счета, и у нас наступает момент, когда мы, а мы об этом договорились раньше, было принято решение, если вот эти резервные фонды, резервный фонд у нас один остался, это ФНБ, превышает 7%, мы начинаем более активно оттуда тратить. Вопрос, на что: на инвестиции, на поддержку определенных групп населения и так далее. Вот как раз дискуссия сейчас у нас и разворачивается».

В начале 2020 году Путин заявил, что его очень беспокоит, что произошла стагнация доходов населения.

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