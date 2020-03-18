Путин: у нас накопились большие ресурсы, есть вопрос, на что их тратить

Президент РФ Владимир Путин уверен, что накопления Фонда национального благосостояния достигли «большого» размера. При этом окончательного понимания, на что их тратить, у властей страны нет. Об этом он заявил в опубликованном 18 марта интервью ТАСС.

«Надо думать, как имеющиеся у нас ресурсы, а они большие, у нас ведь наш Фонд национального благосостояния уже превысил 7% ВВП: 7,3%, — цитирует издание Путина. — Летом следующего года, в июле, по-моему, будет зачисление на счета, и у нас наступает момент, когда мы, а мы об этом договорились раньше, было принято решение, если вот эти резервные фонды, резервный фонд у нас один остался, это ФНБ, превышает 7%, мы начинаем более активно оттуда тратить. Вопрос, на что: на инвестиции, на поддержку определенных групп населения и так далее. Вот как раз дискуссия сейчас у нас и разворачивается».

В начале 2020 году Путин заявил, что его очень беспокоит, что произошла стагнация доходов населения.