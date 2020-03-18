Минфин: бюджет 2020 года будет дефицитным, придется брать средства из ФНБ

Минфин: бюджет 2020 года будет дефицитным, придется брать средства из ФНБ
Алексей Милованов / Новый Калининград
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Бюджет этого года будет дефицитным, и правительству, вероятнее всего, придется задействовать средства Фонда национального благосостояния. Ситуация в экономике развивается «не лучшим образом» из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова.

«В последнее время мы столкнулись с непростой ситуации для России, со снижением цен на энергоресурсы, что всегда являлось одним из основных факторов риска для нашей экономики. Сейчас добавилась гораздо более серьезная проблема — коронавирусная инфекция. Даже дело не в вирусе — сокращаются, сжимаются целые сектора экономики. Мы уже говорили о таких секторах, как перевозки, в том числе авиаперевозки, туризм, малый бизнес, за этим следует по нарастающей целый ряд других секторов. Сокращаются объемы покупки дорогостоящих предметов потребления, в том числе автомобилей. Поэтому, к сожалению, ситуация развивается пока не лучшим образом», — заявил Силуанов.

В поправках в бюджет на 2020 год, утвержденных Госдумой и Советом Федерации, предусмотрен профицит в размере 927,6 млрд рублей. Однако запланирована еще одна правка закона о бюджете. Министр заявил, что «мы отклоняемся от тех макроэкономических прогнозов, которые мы формировали на текущий год».

«Безусловно, это коснется бюджета, мы делали оценки — только фактор нефти при текущих ценах практически на 3 трлн рублей снижает объемы поступления нефтегазовых доходов по сравнению с плановыми значениями. Напомню, что общий объем федерального бюджета — около 20 трлн рублей, поэтому, конечно, мы в этом году перейдем на дефицитный бюджет, нам придется задействовать Фонда национального благосостояния. Собственно, для этого он формировался», — добавил Силуанов.

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