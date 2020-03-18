Калининградский бизнес: цена доставки грузов выросла на 20%

У калининградских производственных предприятий наблюдается значительный рост расходов на доставку грузов. Об этом «Новому Калининграду» сообщил генеральный директор управляющей компании индустриального парке «Штальверк» Олег Чернов.



«Мы понимаем, что „цена доставки“ уже повысилась более чем на 20%. Последние три месяца у нас были большие проблемы по доставке сырья из Китая для переработки, нам не только не могли отгрузить товар, но и отправить в порт сопроводительные документы (коносаменты) для растаможки грузов. Сейчас ситуация в Китае налаживается», — отметил Чернов.

Сейчас для резидентов «Штальверка» основная проблема — это логистика. «Мы не можем въехать в Латвию на демонтаж оборудования для перевозки его в Калининград и получить запасные части к станку из Италии», — объясняет Чернов.

В качестве меры поддержки бизнеса, транспортные издержки которого значительно выросли, в «Штальверке» предлагают временно отменить так называемые «таможенные риски» (это ситуация, при которой определенные группы товаров попадают на полный досмотр, что отнимает много времени).