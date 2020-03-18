Литва ужесточила правила транзита для калининградских поездов

Литва ужесточила правила транзита через свою территорию для пассажиров калининградских поездов. Об этом в среду, 18 марта, сообщает областное правительство со ссылкой на Министерство иностранных дел соседней республики.

С 00:00 19 марта до отдельного оповещения вводятся следующие условия и ограничения упрощенного транзита на железной дороге:

— Россияне смогут перемещаться через территорию Литвы только транзитными поездами № 030/029 «Калининград — Москва — Калининград» и № 080/079 «Калининград — Санкт-Петербург — Калининград» и только при наличии упрощенного проездного документа на железнодорожной дороге (далее — УПД-ЖД). Обязательно наличие бумажного документа или его распечатки.

— В одном транзитном поезде не может быть более 100 человек, т.е. не более двух пассажиров в одном купе или в одном сегменте плацкартного вагона. Организованным группам пассажиров численностью более 10 человек проезд будет запрещен.

— Граждане РФ с Шенгенской визой или упрощенным транзитным документом (УТД) транзитными поездами через Литовскую Республику пропускаться не будут, им также надо получать бумажный УПД-ЖД.

— Пассажирам, имеющим очевидные признаки заболевания дыхательных путей, следовать транзитом через территорию Литовской Республики разрешено не будет.

— С 19 марта в поездах не будет сотрудников консульской службы Литвы, поэтому через границу будут пропускать только граждан РФ, которые внесены в окончательный список пассажиров, следующих конкретным транзитным поездом.

— При покупке билета потенциальные пассажиры транзитного поезда должны будут заполнить анкету в электронном виде на сайте, распечатать её и подписать. Заполненную анкету будет необходимо отдать персоналу поезда, который по прибытии транзитного поезда в Москву, Калининград или Санкт-Петербург передаст эти анкеты, сложенные в соответствии с номером вагона и номером места пассажира в вагоне, представителям литовского посольства или консульств.

— При заполнении анкеты нужно указать адрес электронной почты, на который после принятия решения о выдаче УПД-ЖД, будет выслана копия этого документа. Ее необходимо распечатать и предоставить при пересечении границы.

— Граждане РФ, которые купили железнодорожные билеты до 00:00 часов 19 марта 2020 года и у них на руках еще нет УПД-ЖД, обязаны отправить по электронной почте sts@urm.lt сканированную копию листа паспорта с личными данными и проездного билета. После принятия решения о выдаче УПД-ЖД, им будет направлена копия выданного УПД-ЖД.

«Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, Литовская Республика предлагает гражданам РФ в период карантина воздержаться от не необходимых поездок железнодорожным транспортом в/из Калининградскую/ой области», — приводит пресс-служба текст сообщения литовской стороны.