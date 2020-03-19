Совледелец «Лукойла»: Россия и Саудовская Аравия начали «войну на истощение»

Цена на нефть, которая накануне опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая, заявил совладелец «Лукойла» Леонид Федун в интервью РБК. По его словам, после развала сделки ОПЕК+ Россия и Саудовская Аравия начали «войну на истощение».



По мнению Федуна, в самой «негативной ситуации» из-за развала соглашения окажутся Россия и Саудовская Аравия, которые заявили о планах нарастить добычу нефти на падающем рынке. «И дальше вопрос их экономических возможностей, резервов и так далее, то есть это будет война на истощение, от которой выиграют США», — отметил он.

Вклад решения России выйти из сделки в падение цен на нефть очень велик, уверен совладелец «Лукойла».

«Да, сейчас коронавирус ударил по экономике. Но тот нефтяной шок, который произошел [от развала сделки ОПЕК+], он дает цену примерно, по нашим подсчетам, от $20 до $25 минус от существующей цены», — пояснил бизнесмен. Если бы сторонам удалось договориться о продлении сделки, то баррель нефти сейчас стоил бы около $50, считает Федун.