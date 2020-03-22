Вице-премьер Белоусов: за обвалом цен на нефть стоят «арабские партнеры»

Вице-премьер Белоусов: за обвалом цен на нефть стоят «арабские партнеры»
Виталий Невар / Новый Калининград

Россия не планировала обвалить цены на нефть, за этим стоят «арабские партнеры», сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия», пишет «Коммерсант».

«Российская позиция никогда не состояла в том, чтобы обвалить цены на нефть. Это исключительно инициатива наших арабских партнеров», — цитирует чиновника издание.

Белоусов также отметил, что по прогнозам Минэнерго нефть будет торговаться на уровне выше $40.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что Россия не занимается демпингом цен на нефть, в отличие от Саудовской Аравии.

Обрушение цен на нефть до минимальных с 2003 года значений произошло на фоне пандемии коронавируса и после отказа России от совместного с Саудовской Аравией сокращения добычи нефти.

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