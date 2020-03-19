Налоговики пообещали оттягивать принудительные взыскания с туристической отрасти

Налоговики пообещали оттягивать принудительные взыскания с туристической отрасти
Новый Калининград
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Федеральная налоговая служба получила «конкретные поручения работы с отраслью туризма и авиаперевозок» по отсрочке примерения мер принудительного взыскания задолженности до предельных сроков. Об этом сегодня в ходе встречи с бизнесом в региональном правительстве заявила глава УФНС по Калининградской области Ирина Сорокина, сообщает пресс-служба областного правительства. «Такая отсрочка составляет почти пять месяцев, — отметила она.

Также Сорокина отметила, что есть поручение не инициировать процедуры банкротств «до особых указаний». «Это касается всех видов экономической деятельности. И в контексте того, что нам предложено по двум озвученным видам экономической деятельности, предлагаю рассматривать вопросы об отложении мер принудительного взыскания по всем видам экономической деятельности для всех организаций в Калининградской области при наличии мотивированного обращения налогоплательщика и поддержки профильного министерства», — сообщила глава УФНС.


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