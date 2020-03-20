Правительство РФ решило отсрочить уплату налогов в сферах культуры и спорта

Правительство РФ поручило Федеральной налоговой службе (ФНС) предоставить отсрочку по уплате налогов организациям, работающим в сферах культуры и спорта. Это связано с коронавирусом. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина 20 марта.
Согласно документу, речь идет налогах и сборах, которые необходимо выплатить до 1 мая 2020 года. При этом компаниям не будут начислять пени за просрочку. Надзорным органам также поручено взять паузу в осуществлении выездных налоговых и таможенных проверок.
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