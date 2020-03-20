В Калининградской области резко сократилась выдача потребкредитов

В Калининградской области резко сократилась выдача потребкредитов
Новый Калининград
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В январе-феврале 2020 года выдача потребительских кредитов в Калининградской области сократилась на 12,2% с почти 19 до 16,7 тыс. кредитов. Такие данные «Новому Калининграду» предоставили в Национальном бюро кредитных историй.

Сокращение выдачи потребкредитов в Калининградской области значительно опережает средние по России темпы (-8,5%). Как отмечают в НБКИ, снижение выдачи потребительских кредитов было отмечено практически во всех регионах страны.

«В первые два месяца 2020 года банки старались кредитовать только тех граждан, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) находятся на должном уровне, — отмечают в НБКИ. — Риск-менеджмент банков уже достаточно давно придерживается такого консервативного подхода в розничном кредитовании. А введение Банком России в прошлом году обязательного для кредиторов показателя долговой нагрузки (ПДН) только усилило тенденцию по более тщательной оценке заемщиков со стороны банков».


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