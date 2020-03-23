Бизнес попросил областные власти в кризис снизить налог по «упрощенке»

Бизнес попросил областные власти в кризис снизить налог по «упрощенке»
Алексей Милованов / Новый Калининград
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Калининградская ассоциация деловых женщин обратилась в региональное правительство с просьбой о введении пониженных ставок для малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения (3% от доходов или 8% для доходов за минусом расходов). Письмо есть в распоряжении редакции.

«В связи с негативными явлениями в экономике, вызванными пандемией коронавируса, наблюдается резкое падение спроса, а соответственно и доходов от предпринимательской деятельности на товары и услуги в сферах туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, внешнеэкономической деятельности, пассажирских и грузовых перевозок, а также среди социальных предпринимателей, СОНКО и иных связанных с указанными сферам экономической деятельности. При этом для субъектов предпринимательской деятельности сохраняется необходимость уплаты имущественных налогов, арендных платежей, платежей за услуги ЖКХ и обработки ТКО, выплаты заработной платы наемным работникам и платежей во внебюджетные фонды», — говорится в обращении ассоциации.

Как отмечается в обращении, учитывая, что налоги по упрощенной системе налогообложения за 2019 год необходимо платить в условиях кризиса и падения спроса, предлагается зафиксировать применение сниженных ставок, начиная с 2019, а не 2020 года, так как сейчас уплачиваются налоги за предыдущий год.

Сейчас пониженные ставки для малого бизнеса установлены только для переработчиков янтаря, сферы IT и мусоропереработки.

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