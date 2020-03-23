Экономисты: убытки от коронавируса уже превысили ущерб от кризиса 2008 года

Экономисты: убытки от коронавируса уже превысили ущерб от кризиса 2008 года
Алексей Милованов / Новый Калининград
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Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Хосе Анхель Гурриа заявил, что убытки от пандемии коронавируса уже превысили ущерб от глобального финансового кризиса 2008 года и от терактов 11 сентября 2001 года. Об этом пишет «Интерфакс».

«Даже если общемировой рецессии не будет, мы получим либо нулевой, либо отрицательный рост во многих странах мира, включая крупнейшие. Из-за этого общемировой рост не только будет низким в этом году, но и будет долго восстанавливаться», — сказал он.

«Мы не знаем, сколько денег потребуется на борьбу с безработицей — потому что нам неизвестно, сколько человек потеряют работу. И мы не знаем, сколько потребуется для реанимации сотен тысяч средних и мелких предприятий, которые уже пострадали», — добавил глава ОЭСР.

Как отмечает информагентство, ОЭСР, созданная в 1948 году, является одной из ведущих международных экономических организаций мира. Она объединяет 36 развитых стран, в том числе большинство государств Евросоюза.

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