Госбанки заявили о готовности предоставить ипотечные каникулы из-за коронавируса

Сбербанк может предоставить клиентам реструктуризацию задолженности или ипотечные каникулы, если из-за распространения коронавируса у них возникнут финансовые сложности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда правления Сбербанка Олег Ганеев.
Банк изучает рекомендации Центробанка и в случае необходимости оперативно примет дополнительные меры в связи с пандемией COVID-19, добавили в Сбербанке.Ранее ВТБ сообщил о планах предоставить кредитные каникулы сроком до трех месяцев пострадавшим от коронавируса заемщикам.
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