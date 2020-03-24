Минсельхоз Польши: у нас покупали продукты не потому, что нас любят, а из-за нехватки

Минсельхоз Польши: у нас покупали продукты не потому, что нас любят, а из-за нехватки
Виталий Невар / Новый Калининград
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Глава Минсельхоза Польши Ян Кшиштоф Ардановский высказал опасения в срыве торговли с Китаем, Италией и другими государствами из-за негативных последствий коронавируса. При этом чиновник выразил уверенность, что спрос на польские продукты сохранится. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на RMF FM.

«До этого в мире покупали у нас продукты не потому, что нас любят, а потому, что у них не хватает продуктов. Надо пережить временные транспортные проблемы. Фрахт подорожал, самолёты не летают. Продукты являются основной потребностью даже в карантине, госпитале и так далее», — сказал Ардановский.

Министр подчеркнул, что в настоящее время продовольственная отрасль страдает меньше остальных. «Люди ограничивают другие покупки. Например, в настоящее время очень пострадала цветочная отрасль. В драматической ситуации люди не покупают цветы, а покупают только продукты», — отметил министр.

По словам главы польского Минсельхоза, республике не грозит нехватка продуктов питания из-за распространения коронавируса. Он пояснил, что наблюдавшийся ажиотаж в продовольственных магазинах уже прошёл. «Это уже закончилось. Это первые реакции, в определённой степени психологически обоснованные. Люди думали, что торговля не будет работать, что не будет где сделать покупки. В настоящий момент нет отсутствия товаров», — заключил Ян Кшиштоф Ардановский.

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