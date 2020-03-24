В Калининградской области обнулился промышленный рост

По итогам января-февраля 2020 года рост промышленного производства в Калининградской области оказался равен нулю. Соответствующие данные опубликовал Росстат.
Промышленное производство складывается из добычи полезных ископаемых (сократилась на 9,1%), энергетики (сократилось производство на 3,5%) и обрабатывающей промышленности (показала рост на 1,9%).
Отдельные виды обрабатывающих производств показывали разнонаправленную динамику. Так производство транспортных средств сократилось на 17,9%, а пищевой продукции (в нее также входит продукция «Содружества») выросло на 27%.
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