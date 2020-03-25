Владельцы ТЦ: без госсподдержки возникает риск дефолта перед банками на ₽1 трлн

Владельцы ТЦ: без госсподдержки возникает риск дефолта перед банками на ₽1 трлн
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Владельцы торговых центров обратились с просьбой о господдержке к российским властям. Соответствующее обращение направил накануне в адрес главы кабмина Михаила Мишустина Российский совет торговых центров (РСТЦ), пишет РБК.

Как отмечается в сообщении РСТЦ, в торговых центрах России находится 30 млн. кв. м арендных площадей, где работают не менее 1 млн человек по всей стране. Большинство ТЦ закредитовано, поскольку их строительство шло с привлечением банковского финансирования. В условиях эпидемии коронавируса наблюдается снижение посетительских потоков и падение выручки арендаторов и возникает риск дефолта по этим кредитам на сумму около 1 трлн руб.

Чтобы этого избежать, владельцы торговых центров предлагают включить их отрасль в план поддержки экономики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, который был утвержден 17 марта. В частности, предлагается субсидировать процентные ставки по действующим кредитам в размере не менее 4%; ввести трехмесячную отсрочку уплаты НДС и налога на прибыль с возможностью продления отсрочки до 31 января 2021 года; временно отменить земельный налог, налог на имущество и арендные платежи за земельные участки в госсобственности.
Перечисленные меры предлагается ввести как минимум до конца текущего года. По мнению авторов обращения, эти меры позволят сохранить инфраструктуру обеспечения повседневных потребностей населения.

Как уточняет информагентство, в РСТЦ входят крупные собственники торговой недвижимости в России, в том числе компании ENKA TC, PPF Real Estate, Malltech, IKEA, SRV и другие компании.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (31)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter