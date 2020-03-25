Владельцы ТЦ: без госсподдержки возникает риск дефолта перед банками на ₽1 трлн

Владельцы торговых центров обратились с просьбой о господдержке к российским властям. Соответствующее обращение направил накануне в адрес главы кабмина Михаила Мишустина Российский совет торговых центров (РСТЦ), пишет РБК.

Как отмечается в сообщении РСТЦ, в торговых центрах России находится 30 млн. кв. м арендных площадей, где работают не менее 1 млн человек по всей стране. Большинство ТЦ закредитовано, поскольку их строительство шло с привлечением банковского финансирования. В условиях эпидемии коронавируса наблюдается снижение посетительских потоков и падение выручки арендаторов и возникает риск дефолта по этим кредитам на сумму около 1 трлн руб.

Чтобы этого избежать, владельцы торговых центров предлагают включить их отрасль в план поддержки экономики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, который был утвержден 17 марта. В частности, предлагается субсидировать процентные ставки по действующим кредитам в размере не менее 4%; ввести трехмесячную отсрочку уплаты НДС и налога на прибыль с возможностью продления отсрочки до 31 января 2021 года; временно отменить земельный налог, налог на имущество и арендные платежи за земельные участки в госсобственности.

Перечисленные меры предлагается ввести как минимум до конца текущего года. По мнению авторов обращения, эти меры позволят сохранить инфраструктуру обеспечения повседневных потребностей населения.

Как уточняет информагентство, в РСТЦ входят крупные собственники торговой недвижимости в России, в том числе компании ENKA TC, PPF Real Estate, Malltech, IKEA, SRV и другие компании.