В 2019 году объем инвестиций в Калининградской области сократился на 37%

В 2019 году объем инвестиций в Калининградской области сократился на 37%
Виталий Невар / Новый Калининград
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По итогам 2019 года объем инвестиций в основной капитал на территории Калининградской области сократился на 37% до 73 млрд руб. Такие данные приводит Росстат.

Во многом столь резкое снижение обусловлено окончанием в 2018 году подготовки к чемпионату мира по футболу и завершением активной фазы работ по обеспечению энергобезопасности региона (строительства газовой генерации и инфраструктуры по приемке сжиженного газа). Поэтому инвестиции в энергетику упали вдвое, а в транспортный комплекс почти в 5 раз.

Инвестиции в добычу полезных ископаемых показали небольшое снижение (2,1%), а в обрабатывающих производствах после нескольких лет снижения инвестиций проявился серьезный рост (+47%). Однако инвестиции в «обработке» росли неравномерно видам производств. Основным драйвером инвестиций в промышленность стало производство автотранспортных средств (в 7 раз, 1,9 млрд руб.), что, вероятно, обусловлено началом исполнения «Автотором» обязательств по специальному инвестиционному контракту по строительству завода, чтобы сохранить доступ к льготам.

Сельское хозяйство показало резкую просадку по инвестициям в минувшем году, уменьшив вложения на 43%. Почти на четверть упали инвестиции в торговлю, более чем на треть — в IT-сферу.

Значительный рост инвестиций (7 млрд руб. по итогам года) произошел в сфере культуры и спорта и, вероятно, обусловлен началом строительства музейно-образовательного комплекса на острове Октябрьском.


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