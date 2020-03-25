После претензий казначейства к бизнесу по субсидиям чиновники решили поправить документы

Правительство Калининградской области вносит изменения в постановление, касающееся использования субсидий «на поддержку рынка труда» (по сути является возмещением таможенных пошлин). Об этом в среду, 25 марта, в ходе заседания комитета по ОЭЗ Калининградской торгово-промышленной палаты заявила замминистра промышленности, экономического развития и торговли области Анастасия Абрамова.



По ее словам, теперь бизнес сможет законно использовать субсидии на широкий спектр своих нужд, подпадающих под формулировку «финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с производством (реализацией) товаров».

В октябре 2019 года стало известно о претензиях федерального казначейства к региональному бизнесу, который, по мнению ведомства, с нарушением потратил 3,8 млрд руб., полученных в качестве субсидий на поддержку рынка труда в 2016-2018 годах.

Напомним, что данные о распределении субсидий в рамках «поддержки рынка труда» власти относят к информации, имеющей отношение к государственной тайне, и отказываются их представлять СМИ. При этом объем данных средств составляет около половины годового бюджета Калининградской области.

Сейчас областные власти пытаются в суде обжаловать позицию казначейства, вынесшего им представление.