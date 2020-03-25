Областные власти: ожидаем сложную ситуацию с доходами бюджета

Областной минфин прогнозирует в этом году «сложную ситуацию» с исполнением доходной части бюджета. Об этом министр финансов области Виктор Порембский заявил в среду, 25 марта в ходе заседания комитета по ОЭЗ Калининградской торгово-промышленной палаты.



«Меры [по переходу малого бизнеса с ЕНВД на УСН] не должны усугубить, может быть, ту сложную ситуацию, которая очевидно будет при выполнении доходной части бюджета», — сказал Порембский.

По его словам, областные власти «тревожатся о ситуации в экономике», и их тревога усиливается потому, что «все трудности предпринимательской среды транслируются через бюджет на обязательства» областным властей, в том числе и социальные.