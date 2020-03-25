Своим указом Путин объяснил, кого не коснется нерабочая неделя

Своим указом Путин объяснил, кого не коснется нерабочая неделя
Владимир Путин. Виталий Невар / Новый Калининград

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля. Документ опубликован на сайте Кремля.

5 дней объявлены нерабочими с сохранением заработной платы.

Указ не распространяется на работников:

а) непрерывно действующих организаций;

б) медицинских и аптечных организаций;

в) организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;

г) организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;

д) организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

Федеральным, региональным и муниципальным органам государственной власти нужно будет определить численность служащих, которые должны будут обеспечить в указанные дни функционирование этих органов.

Также определить численность сотрудников, которым придется работать с 30 марта по 3 апреля, нужно будет СМИ.

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