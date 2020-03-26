Российский союз мукомолов предупредил Минсельхоз о возможном дефиците муки

Российский союз мукомолов предупредил Минсельхоз о возможном дефиците муки
Фото / Новый Калининград
Продолжение: Кремль: майские праздники не сократят из-за выходной недели
Все новости по теме: Продуктовая безопасность

Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил об убытках и вероятности скорого возникновения дефицита муки на рынке. Об этом говорится в письме президента союза Аркадия главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву.

«На фоне общего кризиса и падения курса рубля финансовое положение большинства предприятий отрасли стремительно ухудшается, — говорится в письме. — Крупнейшие региональные производители муки, несмотря на высокий урожай прошлого года, имеют запас сырья на уровне всего лишь двух-трех недель».

Союза попросил Минсельхоз «поручить принять меры по ликвидации дисбаланса в формировании цен на пшеницу и муку».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать (11)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter