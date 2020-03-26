Российский союз мукомолов предупредил Минсельхоз о возможном дефиците муки

Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил об убытках и вероятности скорого возникновения дефицита муки на рынке. Об этом говорится в письме президента союза Аркадия главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву.

«На фоне общего кризиса и падения курса рубля финансовое положение большинства предприятий отрасли стремительно ухудшается, — говорится в письме. — Крупнейшие региональные производители муки, несмотря на высокий урожай прошлого года, имеют запас сырья на уровне всего лишь двух-трех недель».

Союза попросил Минсельхоз «поручить принять меры по ликвидации дисбаланса в формировании цен на пшеницу и муку».